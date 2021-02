TORINO – La 27esima giornata di Serie C offre caterve di gol agli appassionati.

Girone A

Doppietta di Comi e la Pro Vercelli va: 2-1 alla Giana Erminio, bianche casacche secondi in classifica a 50 punti. Nessun gol tra Novara e Pro Sesto, stesso risultato anche di Pistoiese-Albinoleffe. Lucchese e Olbia si fermano a vicenda sull’1-1: vantaggio sardo con Ragatzu, a inizio ripresa Panati pareggia. Rossoneri a 19 punti (ultimi

col Livorno), bianchi a 38. Lasconfigge ilcapolista con le reti di Latte Lath e Parker (lariani a segno con Walker). Bustocchi quarti a 45 punti, ospiti fermi a quota 55.

Giana-Pro Vercelli 1-2

Novara-Pro Sesto 0-0

Pistoiese-Albinoleffe 0-0

Lucchese-Olbia 1-1

Pro Patria-Como 2-1

Girone B

Gubbio e Vis Pesaro pareggiano 1-1: di Ferrini il vantaggio eugubino al 62′, poi Pannitteri consegna un punto ai biancorossi. Il Mantova distrugge l’Imolese a domicilio: 5-1 firmato Guccione, Zanandrea, Di Molfetta Cheddira, Zigoni (inutile la rete rossoblù di Aurelio). Virgiliani dentro la zona playoff. Un super Fischnaller (tripletta) travolge la Sambenedettese: al Riviera delle Palme segna anche Casiraghi per il 4-0 del Sudtirol, bolzanini terzi in classifica. La Feralpisalò passa di misura sulla Legnago Salus (Scarsella match winner): gardensi a 42 punti, scavalcata la Virtus Verona che perde 1-0 in casa del Matelica (gol decisivo di Leonetti). Il big match di giornata tra Perugia e Modena vede il trionfo degli umbri: 3-0,in gol Elia, Favalli e Murano, canarini scavalcati dal Grifone (52 punti contro 50).

Gubbio-Vis Pesaro 1-1

Imolese-Mantova 1-5

Matelica-Virtus Verona Verona 1-0

Sambenedettese-Sudtirol 0-4

FeralpiSalò-Legnago Salus 1-0

Perugia-Modena 3-0

Girone C

Adopo castiga il Palermo e la Viterbese accorcia proprio sui rosanero: 32 punti contro 33. Cianci premia il Bari contro il Foggia: i biancorossi toccano 49 punti, andando a -1 dall’Avellino. Male i satanelli, che non spezzano la striscia negativa. La notizia di giornata è la prima sconfitta stagionale della Ternana: il Catanzaro sconfigge le Fere grazie alle reti di Curiale e Carlini, a Lucarelli non basta il momentaneo pareggio di Boben. Giallorossi a 44 punti, rossoverdi sempre primi a 62. Zambataro e De Paoli consegnano al Monopoli la vittoria esterna sulla Virtus Francavilla (Miccoli tardivamente a segno nel recupero). Un guizzo di Borrelli lancia la Juve Stabia nel derby con la Cavese: le Vespe sono seste a 37 punti, i rivali ultimi a 16. La Turris ribalta il risultato contro la Casertana: i corallini subiscono il gol di Pacilli, ma dopo un minuto Lorenzini pareggia. Bisogna aspettare il 77′ per il gol-partita di Giannone.

Viterbese-Palermo 1-0

Bari-Foggia 1-0

Catanzaro-Ternana 2-1

Virtus Francavilla-Monopoli 1-2

Bisceglie-Juve Stabia 0-1

Turris-Casertana 2-1