Girone A

Il Como si riscatta dopo il ko nel derby e supera la Lucchese 1-0 grazie alla rete nel finale di Arrigoni, per tre punti che riportano in testa i lariani a quota 49. Il Lecco batte in trasferta la Carrarese 2-1: a segno gli ospiti con Azzi e Iocolano, i padroni di casa riescono solo ad

Advertisements

Advertisements

accorciare con Marilungo. Il Lecco sale a 40 punti, quarto posto, la Carrarese resta a 32. Palma e Corbari firmano il 2-0 delai danni della, che vale anche l’aggangio in classifica a quota 25. Reti inviolate tra: quest’ultimo sale a 47 e perde la vetta, dove ora c’è il Como in solitaria.

I RISULTATI

Como-Lucchese 1-0

Carrarese-Lecco 1-2

Piacenza-Pistoiese 2-0

Pro Patria-Renate 0-0

Girone B

Un gol di Litteri lancia la Triestina, vittoriosa 1-0 in casa del Ravenna. Parità, 3-3 tra Arezzo e Carpi: ospiti avanti per tre volte (autorete di Sala, gol di Varoli e Giovannini), i padroni di casa replicano altrettante volte (Altobelli, Pinna, Piu). Ultimo minuti giocati dal Carpi con l’attaccante De Cenco in porta per l’infortunio di Rossini a cambi esauriti. Arezzo che resta ultimo, biancorossi che prendono un punto dopo 3 ko consecutivi. Vittoria esterna del Padova sul Legnano: 2-0 con Hraiech e Santini. Padova primo da solo visto che il Sudtirol cade in casa con la Feralpisalò (0-2, Ceccarelli e Scarsella). Il Mantova nonostante due espulsioni riesce a pareggiare 1-1 con la Sambenedettese: entrambe le reti arrivano nel primo tempo, con Botta ce porta sopra i rossoblù e Ganz che ristabilisce la parità su rigore.

I RISULTATI

Ravenna-Triestina 0-1

Arezzo-Carpi 3-3

Legnago Salus-Padova 0-2

Südtirol-Feralpisalò 0-2

Mantova-Sambenedettese 1-1

Girone C

La Paganese batte 2-1 la Vibonese: avanti per primi gli ospiti con Plescia, replica immediata di Squillace e gol partita di Diop per gli azzurrostellati che sale al quartultimo posto a quota 18, mentre la Vibonese resta ferma a 22. Cuppone e Turchetta firma l’importante successo della Casertana sul Teramo: falchetti noni a 30 punti, quattro lunghezze sotto i biancorossi. Il Monopoli fa festa sulla Turris: i biancoverdi s’impongono 3-1 con le reti di Soleri, De Paoli e Paolucci, a segno Giannone per i corallini.

I RISULTATI

Paganese-Vibonese 2-1

Casertana-Teramo 2-0

Monopoli-Turris 3-1