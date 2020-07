Basta un post per mandare in delirio i tifosi. E se Cristiano Ronaldo lo pubblica mostrandosi con un abito sgargiante, il successo è garantito. Il fuoriclasse della Juve ha ricevuto oltre 10 milioni di like su Instagram in poche ore grazie a una foto in cui indossa un completino Vuitton composto da camicia a fiorelloni sgargianti e bermuda abbinati.

Un abito con il quale di sicuro non passerebbe inosservato nessuno figuriamoci Ronaldo. Ma si sa, l’asso portoghese è abituato a stupire non solo in campo.