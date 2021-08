Un dato inequivocabile emerso dal GP di Ungheria è il ritorno della leadership prestazionale a favore della Mercedes. Se a Silverstone, si era potuto intravvedere l’inversione di tendenza favorevole al team di Brackley, con la Red Bull però ancora in grado di contrastarla efficacemente sul tracciato di casa, come la Sprint qualifying aveva dimostrato, il tracciato dell’Hungaroring ha costituito il banco prova più severo per verificare il balzo in avanti della W12 ai danni della RB16B.

I ritocchi

—

In Ungheria, contro ogni logica, sin da venerdì è parso chiaro che il passo della Mercedes fosse superiore a quello della Red Bull e la carta della riduzione della resistenza giocata dai tecnici del team di Milton Keynes, non bastasse per contrastare i rivali. Le modifiche che hanno permesso il cambio delle gerarchie in pista, sono racchiuse nel pacchetto introdotto proprio a Silverstone, poi rifinito con lievi ritocchi a Budapest. In Inghilterra aveva debuttato un fondo radicalmente modificato nelle sue porzioni periferiche. Le tre sezioni ad espansione che lo caratterizzavano, sono state sostituite da una sola che si estende per tutta la lunghezza occupata dalle tre precedenti, sovrastata da una doppia soffiatura (nella foto in alto).