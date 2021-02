CARATE BRIANZA (Monza) – Dopo l’arrivo in Serie D di Maicon, già in campo nel Sona, un altro nome famoso approda nella nostra quarta serie: è quello Drogba, non Didier, che si è ritirato nel 2018, ma il figlio Isaac, attaccante come papà. Drogba junior, 20 anni e nazionalità francese (il padre è ivoriano), ha firmato per la Folgore Caratese, società della provincia di Monza, settima in classifica nel

La società Folgore Caratese comunica di essersi assicurata le prestazioni a titolo definitivo dell’attaccante Isaac Drogba, figlio di Didier” è il comunicato del club.

girone A della Serie D: “