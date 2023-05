Il Freestyler veneto LEONARDO DONAGGIO, atleta della Nazionale Italiana e del Gruppo Sportivo dell’Esercito e la Snowboardista veneta di Falcade del Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle saranno ospiti al Giro d’Italia in due tappa di Montagna. Giovedì 25 maggio Leo assisterà alla tappa Oderzo-Val di Zoldo mentre venerdì Lucia sarà all’arrivo della tappa che da Longarone porta alle 3 Cime di Lavaredo. Entrambi utilizzano la bicicletta nei loro allenamenti estivi, Leo più con una bici Endurance, Lucia più una bici da corsa. La fatica ed il sacrificio tipici del mondo della bici, sono elementi che ritroviamo anche nel mondo dello sci. Entrambi sono entusiasti di vivere e partecipare ad un’appuntamento come il Giro d’Italia. Lucia Dalmasso, che porta sul casco proprio le sue Dolomiti con Promo Falcade, conosce molto bene la bellezza e la fatica di queste montagne vissute sulle due ruote possono regalare. Leo, che sta riabilitandosi dalla rottura del legamento crociato, trova nella bicicletta un allenamento molto efficace e propedeutico alla riabilitazione.

in

by

Corriere Quotidiano – Giornale Nazionale di informazione online la cui testata giornalistica è registrata presso il Tribunale di Milano al n° 53 del 4/3/2015 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo – Informativa Privacy – Informativa Cookies |

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy