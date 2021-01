GENOVA – Una brusca frenata tutta di natura economica quella della trattativa tra il Genoa e l’Hertha Berlino per il ritorno di Piatek in rossoblù. L’operazione ad un passo dalla conclusione si è interrotta proprio per motivi finanziari visto che i berlinesi sono perplessi sull’eventualità di lasciare andare il Pistolero, appena tornato protagonista con una doppietta nel derby ai primi di dicembre contro l’Union, in una squadra in evidente difficoltà

nel proprio campionato, tanto che proprio il successo nel derby è stata l’unica vittoria nelle ultime cinque gare. Ma il Genoa non ha intenzione di mollare la presa ed è pronto a tornare alla carica pur consapevole che da discutere vi è non solo il prestito oneroso ma anche l’ingaggio del giocatore che in Germania viaggia a cifre annuali ben lontane dagli standard rossoblù, anche se nel caso si tratterebbe di un contratto sino a giugno.