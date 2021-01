LEVERKUSEN (Germania) – Sono quattro le partite in scena oggi per la diciassettesima giornata di Bundesliga con l’importante vittoria per 2-1 del Bayer Leverkusen sul Borussia Dortmund. I padroni di casa si portano subito in vantaggio al 13′ con Diaby, al 66′ Brandt realizza un gran gol per pareggiare e momenti sfiora la doppietta per il vantaggio giallonero. Nel momento di massima difficoltà il Leverkusen però trova

la scintilla: da una palla recuperata a centrocampo Diaby serveche da solo segna il gol del 2-1 interrompendo la striscia negativa dei suoi (3 sconfitte e un pareggio). Vittoria e momentaneo secondo posto per il Bayer (32 punti), mentre il Dortmund deve stare attento al Wolfsburg vincentea casa del Mainz e adesso ad un solo punto di distacco in classifica.