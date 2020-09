ROMA – Hanno avuto modo di giocare insieme in alcune esibizioni benefiche, ma la stima che lega Diego Armando Maradona e Francesco Totti va oltre il calcio. L’ex Pibe de Oro già da diversi anni ha incoronato pubblicamente l’ex capitano della Roma: “È e sarà il miglior giocatore che abbia mai visto in vita mia” scriveva su Facebook nel 2017. E il “Pupone” dal canto suo non era stato da meno: “Lui è il calcio e va osannato sempre, anche quando non gioca”.

Il like di Maradona, il regista: “Mortacci”

Così, ora che alla Festa del Cinema di Roma, in programma dal 15 al 25 ottobre, uscirà il film di Alex Infascelli, Mi chiamo Francesco Totti, non poteva mancare l’apporto di Diego Armando Maradona. Nei giorni scorsi, infatti, l’ex giallorosso aveva pubblicizzato su Twitter la locandina del film: “Con emozione vi presento il documentario sulla mia storia. #MiChiamoFrancescoTotti regia di Alex Infascelli, verrà presentato alla Festa del cinema di Roma. 19-21 ottobre nelle sale cinematografiche”.

Al post c’è stato, però, un like che non è passato inosservato, quello di Maradona che ha poi commentato con un “Grande”. Il regista ha poi chiesto su WhatsApp a Totti se si trattasse del vero Maradona e alla conferma Infascelli se n’è uscito con la più classica delle esclamazioni capitoline: “Mortacci”.

Su Totti in questo periodo si sta girando anche una serie tv targata Sky sugli ultimi due anni da giocatore dell’ex numero 10 della Roma con Pietro Castellitto nei panni del Pupone.Fonte www.repubblica.it

