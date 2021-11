Al secondo posto il Belgio : 21 gol in 6 partite per i Diavoli Rossi, una media di 3,5 a gara.

Ma il primo posto è una grossa sorpresa. L’Olanda di Depay e De Jong è infatti la squadra che ha segnato più gol in queste qualificazioni per il Mondiale: gli Orange vantano uno score di 29 reti in 8 partite, con la media di 3,6 a gara. Una sorpresa non da poco, considerando che l’Olanda è reduce da un Europeo deludente. Gli Arancioni sono usciti assai prematuramente, eliminati dalla Repubblica Ceca agli ottavi di finale. Ma ora hanno aperto un nuovo ciclo: il primo posto nel girone verso Qatar 2022, condito dal miglior attacco d’Europa, è un bel biglietto da visita.