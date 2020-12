NAPOLI – Il Milan vince, la Juve risponde e torna a +3 in classifica. La 9a giornata di Serie A TIMVISION si apre col successo delle rossonere di Ganz sul campo della Fiorentina nella gara delle 12.30. Decisiva la rete di Spinelli al 9′, che su un delizioso calcio di punizione di Tucceri Cimini dalla trequarti anticipa la difesa viola e batte Ohrstrom tra i pali con un

piattone destro. Tre punti pesanti quelli conquistati da Giacinti e compagne, che però restano in vetta con le prime della classe a 24 punti solo fino al fischio finale dell’altra sfida del sabato, disputata alle 14.30 dallee dal. Nel match in casa delle campane partono meglio le azzurre, che dopo appena 50″ mettono in difficoltà la difesa piemontese con Cafferata, che crossa in mezzo e costringe Bacic a concedere il primo calcio d’angolo. Le ospiti ribaltano il fronte con una gran giocata di Girelli che spalle alla porta nei pressi della bandierina riesce a servire Zamanian nell’area piccola ma la girata di testa viene bloccata in due tempi da Manguy. Sono le ragazze di Marino però che col passare dei minuti prendono le redini del gioco grazie ad un presing alto e alla giusta cattiveria su ogni pallone; e proprio in loro favore al 39′ il punteggio si sblocca:si libera al limite e fulmina Bacic con un gran destro. Nella ripresa, al “Caduti di Brema” la squadra di Rita Guarino cambia volto, complice anche l’ingresso in campo di Cernoia. Proprio la centrocampista bianconera al 60’ dà inizio all’azione del pareggio sventagliando un bel pallone all’indirizzo di Girelli. L’attaccante mette in mezzo e dopo una serie di rimpallitrova la girata di testa vincente. Le padrone di casa calano fisicamente e le prime della classe ne approfittano per completare la rimonta: all’82’ Errico atterra Hurtig nella propria area eportandosi in testa alla classifica marcatrici con nove reti all’attivo, davanti a Sabatino ferma a otto. La Juventus non si ferma mai: