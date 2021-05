Il Milan è tremebondo: per la volata Champions c’è bisogno di psicologi

Tre squadre per due posti, e se fino a ieri alle 20.45 le favorite per gli ultimi due pass Champions erano Milan e Napoli, con la Juve semi-tagliata fuori, dalle 23 lo scenario è cambiato. Il Milan non ha sfruttato il primo match point. Ha penato contro un Cagliari già salvo, non ha centrato la vittoria che gli avrebbe garantito la qualificazione con un turno di anticipo, è condannato a vincere a casa dell’Atalanta nell’ultima giornata. E l’Atalanta, per quanto già certa della Champions, resta un avversario scomodissimo, imprevedibile nella sua ferocia.

