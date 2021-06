Un altro importante passo avanti per Olivier Giroud al Milan. L’intesa per un contratto biennale (più opzione per il terzo) è ormai ad un passo: manca l’ufficialità, vanno solo definiti i dettagli di un contratto vicino ai 4 milioni netti all’anno (al lordo costo 6 milioni, grazie al Decreto Crescita).