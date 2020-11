VINOVO – Alla vigilia dello scontro diretto con il Sassuolo, le prime gare della 7a Giornata di Serie A si aprono con il pirotecnico 2-2 tra Roma e Fiorentina e soprattutto con il successo 2-1 del Milan in casa del Napoli Femminile firmato dalla doppietta di Giacinti, che permette alle rossonere di agganciare in vetta proprio la Vecchia Signora, a quota 16 punti. Al Tre Fontane vanno in gol

Sabatino e Lazaro nella prima frazione di gioco, e Serturini e Bonetti nella ripresa, con due prodezze dalla distanza che sigillano il risultato finale. In casa delle partenopee invece lapassa grazie al 2-1 firmato da Giacinti tra il primo e secondo tempo. A segno nella sfida anche l’ex interista Goldoni, che a 6′ dalla fine centra il primo sigillo in Serie A (su rigore come il primo gol della capitana rossonera). Le rossonere sono ora in vetta a 18 punti con la, alla vigilia dello scontro diretto, ha chiesto massima concentrazione alle sue ragazze, che si sono allenate bene prima dell’isolamento fiduciario di venerdì dopo la positività al Covid-19 di Cecilia Salvai, indisponibile per la gara. “Le ragazze stanno bene. Siamo riuscite a fare allenamento con tutto il gruppo al completo dopo la Nazionale e l’umore è buono .Sappiamo di avere una partita importante. Bisogna mantenere concentrazione e attenzione per tutti i 90′ perchè il Sassuolo è una squadra che può metterti in difficoltà. Ci vorrà la miglior Juve per batterle”.

Fonte tuttosport.com

