Giù le mani dal Presidente. Il Milan non vuole lasciarsi scappare un leader come Franck Kessie, una delle anime della squadra e farà di tutto per accontentarlo. L’asticella però è posta sempre più in alto e a questo punto il rinnovo di Franck Kessie pesa almeno 6 milioni di euro, se non di più. La verità si saprà nel faccia a faccia di questa settimana.