Si parte 1 e 2 maggio da Monza, finali in ottobre al Mugello per sei tappe complessive. Prezzi dai 2mila ai 3500 euro. Ripercorriamo dieci anni di storia del Mini Challenge a poche ore dal via di un’edizione avvincente: l’evoluzione tecnica dai primi 1.6 turbo all’attuale John Cooper Works da 265 Cv, in attesa della svolta 2022 con le Mini JCW Evo

Sabato 1 e domenica 2 maggio vedremo il ritorno in scena all’Autodromo Nazionale di Monza del MINI Challenge, uno dei monomarca automobilistici più divertenti della storia recente del motorsport italiano e non solo. Sarà una edizione speciale, perché sancirà il primo decennio di vita della serie animata dalle pepatissime MINI John Cooper Works. E anche quest’anno MINI Italia ha fatto le cose in grande, mantenendo la categoria nell’ambito dell’universo dei Campionati Italiani Aci Sport a fianco di un altro nuovo campionato monomarca di BMW, quello riservato alle M2 CS.

dieci anni di mini challenge — Gli inizi della storia del MINI Challenge risalgono al 2011 con il primo titolo per Ivan Tramontozzi davanti a Fulvio Ferri, ma è nel 2012 che la categoria spicca il volo con uno schieramento totalmente indipendente e inserito a tempo pieno nei Campionati Aci Sport. In quella stagione conquistano il titolo l’ex-formulista Gianluca Calcagni e il conterraneo Fulvio Ferri, e fanno il loro esordio la Hospitality e il paddock combinato della serie, allora chiamata MINI Rush Hour. In quella stagione si registra anche l’impresa di Michele Ceccato che nella seconda manche di Imola riesce a vincere dopo avere rimontato dall’ultimo posto in griglia di partenza. Una impresa mai più ripetuta negli anni a venire.

Nel 2013 sale in cattedra lo specialista rodigino dei trofei monomarca Nico Baldan, che si aggiudica il titolo nella infuocata cornice dell’Autodromo Nazionale di Monza; l’anno seguente Calcagni si “riprende” il maltolto, poi nel 2015 comincia il secondo momento d’oro di Ivan Tramontozzi. Con una vettura della CZ Bassano Ivan trionfa nettamente contro una platea agguerrita, per poi ripetersi nella stagione seguente che vede l’esordio della nuova vettura MINI JCW affiancata alla MINI Cooper S. Questa rimane comunque in auge formando una sorta di seconda categoria che vede la coraggiosa milanese Rachele Somaschini conquistare il titolo nella agguerrita finale del Mugello.

Nel 2017 è il calabrese Simone Iaquinta, figlio d’arte (il padre Vincenzo è stato calciatore della Nazionale, campione del Mondo a Germania 2006), a vincere il titolo nella classe Pro mentre nella Lite il campione è Gabriele Giorgi. A questo punto emerge prepotente la stella di Gustavo Sandrucci. Il viterbese nel 2018 domina e nella finale di Monza, corsa tutta eccezionalmente al sabato, riesce ad aggiudicarsi il titolo subito dopo le qualifiche in cui ottiene la pole distanziando irrimediabilmente Gabriele Torelli. Il laziale dovrà ringraziare la buona sorte visto che uscirà a bocca asciutta dalle due manche corse sotto una pioggerellina fastidiosa. Nella categoria Lite, grande vittoria per Ugo Federico Bagnasco, figlio di Vittorio, valido pilota BMW nel glorioso Civt. Nel 2019 Sandrucci, non pago, continua a dominare nella categoria Pro e fa ancora meglio della stagione precedente, mettendo le mani sul titolo già nel round di metà settembre a Vallelunga.

L’evento di Monza, anche quest’anno programmato tutto di sabato e anche nel 2019 avversato dalla pioggia, sarà solo una passerella trionfale per il laziale del team di Melatini. Più laborioso il successo di Diego Di Fabio tra le Lite, dopo la iniziale supremazia di Filippo Bencivenni. Nel 2020 la stagione viene messa a repentaglio dal lungo lockdown, serpeggiano anche voci di un possibile annullamento della serie ma lo splendido lavoro di Aci Sport, MINI Italia e Promodrive riesce nel miracolo. Da luglio a ottobre la serie mette in pista cinque spettacolari appuntamenti mantenendo inalterate anche le sue “tradizioni” quali il paddock unico e la hospitality, quest’ultima più “ristretta” a causa dei protocolli sanitari stabiliti per la ripresa del Motorsport nazionale. Tobia Zarpellon agli inizi mette i bastoni tra le ruote a Sandrucci con due vittorie a Mugello e Misano, ma poi il viterbese riprende a macinare successi e fa tris! In questa stagione grandi novità per la categoria Lite, con l’introduzione della MINI Challenge Academy riservata agli under 25 all’esordio assoluto nel Motorsport.

mini challenge academy, la grande novità — Con la MINI Challenge Academy i nuovi talenti usufruiscono dei suggerimenti e del “tutoring” di alcuni dei migliori piloti turismo italiani, fra cui Gianni Morbidelli, e vengono preparati a tutti i livelli per diventare giovani campioni del motorsport attraverso costanti lezioni pratiche e teoriche. Il primo titolo è vinto da Giorgio Amati del Team Mini Milano, un nuovo talento che va a inserirsi nel solco tracciato negli anni da giovani leoni emersi in questo decennio quali Matteo Leone, Tobia Zarpellon, Diego Di Fabio, Filippo Bencivenni, Filippo Cestaro e Silvia Simoni. Nel 2021 MINI Challenge Academy ha già effettuato una prima selezione sulla pista di Varano de’ Melegari. Dei cinquanta aspiranti sono stati ammessi alla selezione solo in ventiquattro. A vincere e aggiudicarsi la possibilità di partecipare al MINI Challenge 2021 nella categoria Lite un ragazzo al debutto assoluto nel Motorsport, a dimostrazione della elevata capacità formativa della Academy. Dalle selezioni è inoltre emersa una giovane kartista di 16 anni dell’Alto Adige, che prenderà parte al campionato nell’obiettivo di emulare le gesta di Carlotta Fedeli, Rachele Somaschini e Silvia Simoni, tutte e tre autrici di ottime performance nel Challenge.

mini challenge, l’evoluzione tecnica — L’evoluzione tecnica della MINI non si è mai fermata, fin dalla prima edizione del 2011. Inizialmente si impiegano gli esemplari MINI Cooper S, costruiti dal 2010 al 2012 e dotati di un motore 1600 Turbo particolarmente agguerrito capace di superare senza difficoltà i 220 km/h. A partire dalla edizione 2016 scende in campo anche la nuova, potentissima versione John Cooper Works, che viene subito dotata di un kit aerodinamico completo di alettone posteriore che rende ancora più ragguardevoli le sue performance. Al kit aerodinamico sono aggiunti quindi un Kit safety e un Kit performance onde migliorare la MINI JCW a trecentosessanta gradi. Sul finire del decennio, la formula tecnica riceve un corposo upgrade. Sia la classe “Lite” che la classe “Pro” vengono riservate ai telai MINI JCW versione F56 costruiti dal 2015 al 2017, e sono equipaggiate da un nuovo motore 2000 Twin Power Turbo assemblato direttamente da Bmw. I kit di trasformazione delle vetture per entrambe le classi sono forniti direttamente dalla Promodrive, punto di riferimento tecnico-sportivo della serie ormai da oltre un quinquennio. La configurazione tecnica suddivisa tra “Pro” e “Lite” resterà invariata anche nella stagione che sta per iniziare. Vetture di punta restano le Pro, con un cambio sequenziale con innesti frontali e un motore potentissimo forte di ben 265 Cv. La Lite, che da due anni è allestita in esclusiva dalla Promodrive, mantiene una motorizzazione stock-block, solo all’apparenza più spartana visto che eroga ben 231 Cv. Per le Lite il cambio resta manuale a sei marce, per agevolare i “neofiti” a prendere confidenza con questi potenti bolidi. Contenuti i prezzi di iscrizione: per una stagione completa nella classe Pro servono 3500 euro (Iva compresa), mentre per un campionato Lite servono 2000 euro (più Iva).

sei eventi show per il mini challenge — Superato il momento più acuto della emergenza sanitaria, il circus Aci Sport e quindi anche il MINI Challenge tornano ad avere un calendario “regolare” dipanato tra maggio e ottobre. Confermato il format sportivo delle gare, su due manche da venticinque minuti ciascuna più un giro addizionale. Inizio a Monza il primo weekend di maggio, poi dopo un mese si torna in campo con il round di Misano Adriatico.

A inizio luglio appuntamento al Mugello Circuit, cui seguirà una lunga sosta fino al primo weekend di settembre, con la trasferta all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola che darà via al rush finale del Challenge. Dopo due sole settimane, si tornerà in pista a Vallelunga con il classico round di fine estate sulla pista romana, poi il secondo weekend di ottobre il gran finale della serie: dopo tre edizioni corse sulla pista di Monza, quest’anno si torna al Mugello Circuit. Il primo round di Monza, a causa delle restrizioni ancora vigenti sarà “a porte chiuse” con accesso consentito solo agli addetti ai lavori e agli accreditati, ma si spera che a partire dal round di Misano Adriatico il pubblico possa tornare almeno in parte sugli spalti.

grande attesa per il 2022 — Il MINI Challenge quest’anno schiererà una griglia di circa venti concorrenti, mantenendosi in linea con la media delle passate edizioni, ma gli organizzatori non si fermano ai successi fin qui ottenuti. Il campionato è stato infatti confermato per tre anni e scenderà in campo con un ulteriore modello MINI JCW, destinato a regalare grandi emozioni. La versione EVO, che potrebbe essere svelata al mondo durante i round estivi, sarà la punta di diamante delle future edizioni del MINI Challenge con una potenza che dovrebbe arrivare a toccare i 300 Cv!

Un ulteriore motivo di interesse per una serie che in questo decennio si è mantenuta vispa e vitale non solo grazie alle prodezze dei tanti piloti scesi in pista, ma anche con quel clima scanzonato e allegro che accompagna la serie in tutti i weekend, ideale “collante” che ha attirato team di primissimo livello come CZ Bassano, CAAL Racing, Melatini Racing e la AC Racing nonché dozzine di piloti di primo livello del motorsport nostrano. Appuntamento al weekend per l’inizio del decimo anno MINI Challenge: una stagione che sarà sicuramente memorabile.

mini challenge 2021: il calendario — Questi gli appuntamenti del Mini Challenge 2021:

1-2 maggio Monza

5-6 giugno Misano Adriatico

3-4 luglio Mugello

4-5 settembre Imola

18-19 settembre Vallelunga

9-10 ottobre Mugello (finali)

29 aprile 2021 (modifica il 29 aprile 2021 | 16:28) © RIPRODUZIONE RISERVATA

