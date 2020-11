MANTOVA – Termina 0-0 il posticipo tra Mantova e Modena. Un pari che non smuove la classifica dei biancorossi, al contrario degli emiliani che ora vedono la vetta distante soli tre punti.

Pronti-via ed è subito un’occasione per parte. Comiciano i padroni di casa al 6′ con Panizzi, che non sfrutta un rinvio errato di Gagno e calcia di poco a lato del palo. Tre

minuti dopo la risposta dei canarini conche raccoglie un filtrante di Tulissi ma si fa murare in corner da. Il portiere del Mantova è ancora protagonista al 17′ e al 19′: prima si distende e blocca la conclusione di Monachello, poi sporca il tanto che basta per mandare in angolo il tiro di. Gli emiliani tengono in mano il pallino del gioco e alla mezz’ora si fanno avanti con, che però calcia debolmente addosso a Tozzo. La risposta mantovana arriva prima con un pallone didalla distanza terminato altissimo, poi con un contropiede condotto dasu cuiperde l’attimo buono. Una conclusione nettamente fuori scala di Monachello chiude il primo tempo. Al 57′ l’occasione piùè per il, conche non arriva al tap-in vincente sul tiro di Guccione sporcato da. Al 66′ è Sodinha, per gli ospiti, a spaventare con un cross teso in area per: provvidenzialeche mette in calcio d’angolo. All’82’con un inserimento di, che non porta avanti i suoi solo per il gran tempismo di. Passano 2′ e anche ilsi costruisce unacon Zaro, ma Tozzo si fa trovare pronto. Nel recupero, poi, è ancora il portiere del Mantova protagonista con una gran parata su Spagnoli che sigilla lo 0-0 finale.

