A differenza di molti suoi contemporanei, come Jean-Pierre Beltoise, Gerard Larrousse e Henri Pescarolo, non ha mai avuto la possibilità di guidare in F1, di cui visse esperienza come collaudatore durante lo sviluppo della prima monoposto turbo Renault alla fine degli Anni ‘70. Ha però vissuto una carriera di successo in monoposto con una vittoria nel GP di Formula 3 di Monaco nel 1968, col titolo nazionale in quella categoria nel 1970 prima di diventare vice campione europeo di Formula 2 nel 1972 su Brabham. In 13 partecipazioni alla 24 Ore di Le Mans tra il 1966 e il 1983, arrivò terzo anche nel 1973, 1975 e 1976. Jaussaud partecipò anche alla Dakar del 1982 su una Mercedes, raggiungendo il podio.