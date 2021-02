Si disputerà sabato 13 febbraio allo stadio Diego Armando Maradona, l’attesissimo match di Serie A tra Napoli e Juventus. Dopo aver saltato per via dell’emergenza sanitaria il match d’andata – di cui ancora non si conosce la data di recupero – le due squadre scendono in campo dopo essersi già sfidate nella finale di Supercoppa Italiana lo scorso 20 gennaio. In quell’ occasione, era stata la Juventus a trionfare sui

partenopei con il risultato di 2-0.

Il prossimo match in programma assume un’importanza cruciale per la stagione delle due squadre. Il Napoli sta attraversando un momento molto difficile: oltre ad aver mancato l’accesso alla finalissima di Coppa Italia ha perso 2 delle ultime 3 gare di campionato e si è innestata una pericolosa tensione tra il gruppo, l’allenatore e la dirigenza. Una nuova sconfitta porterebbe gli uomini di Gattuso fuori dalla zona Europa e sarebbero molto lontani dalle prime posizioni. Insomma, una situazione fin troppo negativa per una squadra che ambisce legittimamente ai vertici della classifica.

Tutt’altro clima si respira in casa Juventus. La Vecchia Signora ha centrato l’accesso alla finalissima di Coppa Italia (20a volta nella storia), superando l’Inter nel doppio confronto in semifinale. Malgrado una manovra ancora poco fluida e diversi errori in fase di disimpegno, la Juventus targata Pirlo sta crescendo a vista d’occhio. Cristiano Ronaldo è in forma smagliante e la difesa ha eretto un muro quasi del tutto invalicabile (1 solo gol subito nelle ultime 7 gare ufficiali disputate). I bianconeri, dopo aver vinto la Supercoppa, sono dunque adesso in finale di Coppa Italia, sono in gara per la corsa allo scudetto e a breve giocheranno gli ottavi di Champions League. Non male per una squadra che quest’anno ha vissuto un profondo rinnovamento in termini di società e di uomini.

Per quanto riguarda il match di sabato prossimo, invece, il Napoli dovrà fare a meno di Koulibaly, positivo al Covid-19, di Manolas, fuori per via di una brutta distorsione alla caviglia, e di Dries Mertens, ancora infortunato. La Juve ha invece il doppio dubbio Morata e Arthur (alle prese con la febbre), oltre che il solito caso Dybala. A differenza del Napoli, tuttavia, Pirlo può contare su una rosa lunga e di altissimo livello. Dovrebbero rivedersi titolari in campo coloro che hanno riposato in Coppa Italia. Spazio dunque dall’inizio a Chiesa e McKennie, mentre sarà probabile il turnover in difesa. Inamovibile CR7, a secco di gol in Coppa Italia ma molto attivo nel gioco e autore di un paio di giocate da stropicciarsi gli occhi. Morata, se guarito, dovrebbe riprendere il posto di Kulusevski.

Sarà una gara emozionante poiché entrambe le squadre lotteranno intensamente per la vittoria, non potendosi accontentare di un pareggio. Per la Juve, l’ennesimo successo costituirebbe un importante passo avanti nella rincorsa a Inter e Milan e la squadra sembra avere le capacità e la condizione giusta per riuscirci. Non a caso i diversi bookmakers indicano la Juventus come favorita, con quote che oscillano tra 2 e 2.20. Più alte le quotazioni del Napoli, variabili in un range da 3.30 a 3.60. Anche gli esperti di Wincomparator, per i pronostici su questo incontro di serie A, indicano la Vecchia Signora come squadra favorita per la vittoria finale. Ci avranno visto giusto?

Se gli uomini di Pirlo dovessero espugnare lo stadio Armando Maradona, la Juventus lancerebbe un grosso segnale alle milanesi. La sfida scudetto continua.

