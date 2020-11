NAPOLI – Un problema al volo charter ha costretto il Napoli a rinviare la partenza per la città felsinea dove domani è attesa alle ore 18 per la sfida contro il Bologna. Contrattempo non da poco per gli uomini di Gattuso che dovranno per forza partire domani mattina, il giorno stesso della partita, per raggiungere il capoluogo emiliano. Intanto gli azzurri hanno fatto rientro in hotel dove

trascoreranno la notte in attesa della nuova partenza. E’ accaduto tutto intorno alle 18 quando la squadra si è recata in aeroporto dopo l’allenamento di rifinitura, ad avvisare dell’imprevisto è stato il ds Giuntoli.

Fonte tuttosport.com

