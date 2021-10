Ventinove anni domani e un posto da titolare come regalo: Stephan El Shaarawy, a Cagliari, se lo augura, anche se Mourinho ha avvisato che in Sardegna giocherà lo stesso undici partito contro il Napoli. Il Faraone, però, spera e certamente non solo perché è il suo compleanno. Stephan spera perché per Mourinho è quasi sempre il primo cambio e una delle poche alternative che considera credibili, in squadra, e perché Mkhitaryan non è in un momento particolarmente brillante. El Shaarawy, invece, nonostante un cross di esterno finito nelle braccia di Ospina che, contro il Napoli, meritava migliore fortuna, sta bene e quando entra riesce sempre ad avere una marcia in più. A Bodo, dove ha iniziato da capitano, è rimasto coinvolto nel naufragio giallorosso, ma per Mou non ha fatto parte della lista degli “epurati”. Anzi, ne ha riconosciuto l’impegno e lo ha fatto giocare sempre, con 12 presenze in 12 partite per il dodicesimo uomo tra campionato e Conference League.