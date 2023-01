Fare esercizio fisico con regolarità è uno dei pilastri di uno stile di vita sano.

Anche se eseguito correttamente, però, l’esercizio provoca affaticamento e danni (piccoli traumi)

muscolari. Il recupero dall’esercizio è importante perché porta all’aumento della massa muscolare e

al miglioramento, nel tempo, della forma fisica. Un nuovo studio 1 , condotto su persone che si

allenano occasionalmente (meno di tre volte alla settimana), ha dimostrato che spuntini a base di

mandorle riducono la sensazione di affaticamento e tensione, aumentano la forza delle gambe e

della parte bassa della schiena durante il recupero e riducono i danni muscolari durante il primo

giorno di recupero.

David C. Nieman, DrPH, FACSM, Professore e Principal Investigator, Human Performance Laboratory,

Appalachian State University, ha condotto questa nuova ricerca, sostenuta con finanziamenti

dall'Almond Board of California. Obiettivo del team del dottor Nieman era verificare se uno spuntino

alle mandorle rispetto a una barretta di cereali ad alto contenuto di carboidrati avrebbe ridotto

l'infiammazione e migliorato il recupero in soggetti adulti impegnati in sessioni di allenamento di 90

minuti.

“Quello che abbiamo scoperto ci dice definitivamente che le mandorle dovrebbero essere aggiunte

alle strategie di nutrizione sportiva per aiutare le persone a recuperare al meglio dall'esercizio fisico”,

ha spiegato il dott. Nieman. “Le mandorle sono cibo ideale per il fitness. Quando si tratta di rifornirsi

di carburante per fare esercizio l’attenzione ricade spesso sui carboidrati, ma le mandorle offrono un

pacchetto nutrizionale – compresi i grassi insaturi buoni, la vitamina E antiossidante e le

proantocianidine (classe di polifenoli, che sono composti protettivi nelle piante) – che aiuta a

spiegare i benefici emersi nel nostro studio”. Una porzione di mandorle (30 g) contiene 13 g di grassi

insaturi buoni e solo 1 g di grassi saturi.

Lo Studio

In questo studio, i ricercatori hanno coinvolto 64 adulti sani con un’età media di 46 anni che

svolgevano meno di tre (3) sessioni di allenamento a settimana. L’esperimento ha utilizzato un

disegno a gruppi paralleli randomizzati, in cui i partecipanti al trattamento (n = 33) hanno mangiato

57 g di mandorle al giorno, suddivise tra mattina e pomeriggio, per 4 settimane. I partecipanti al

ramo di controllo (n = 31) hanno consumato una barretta di cereali di pari calorie, sempre in dosi

frazionate.

I partecipanti hanno consegnato campioni di sangue e urina e hanno risposto a questionari

sull’umore e sul dolore muscolare. Sono stati misurati altezza, peso e composizione corporea.

Quindi, le persone nello studio sono state istruite a eseguire test di funzionalità muscolare (esercizi)

e, una volta completati, hanno iniziato il periodo di integrazione di 4 settimane, assumendo

mandorle o barrette di cereali. Al termine di 4 settimane, i partecipanti hanno presentato

registrazioni dietetiche, campioni di sangue e urine e altre risposte al questionario. Il test della

funzionalità muscolare è stato ripetuto e quindi i partecipanti si sono impegnati in serie di esercizi

eccentrici di 90 minuti comprendenti 17 esercizi diversi.

Esempi di esercizio eccentrico includono l’abbassamento lento di un carico sul pavimento,

l’abbassamento in uno squat o l’abbassamento durante un push-up. Le persone nello studio sono

tornate il giorno seguente per inviare ulteriori campioni di sangue e urine e questionari, nonché per

eseguire ulteriori test di idoneità fisica. I ricercatori hanno valutato i cambiamenti nelle ossilipine

plasmatiche, che sono lipidi ossidati bioattivi coinvolti nella risposta infiammatoria post-esercizio, e

fenoli (antiossidanti delle piante) urinari che finiscono nell’intestino (nell’intestino crasso), citochine

plasmatiche, biomarcatori di danno muscolare, stati dell’umore, e la prestazione fisica.

Risultati

Nei soggetti che hanno consumato mandorle è stato rilevato:

• riduzione dell’affaticamento e della tensione post-esercizio, nonché livelli più elevati di forza

delle gambe e della parte bassa della schiena;

• livelli più bassi di creatina chinasi sierica, che è un marker di danno muscolare,

immediatamente e un giorno dopo l’esercizio;

• livelli più elevati di oxilipina (molecole che influenzano la funzione muscolare, il recupero e la

combustione dei grassi) 12,13-DiHOME e livelli più bassi di oxilipina 9,10-DiHOME;

• aumento dei livelli urinari di fenoli derivati nell’intestino crasso (indica il consumo di

polifenoli dalle mandorle ei polifenoli sono composti vegetali presenti in natura che

proteggono le piante e possono giovare alla salute umana);

• qualche miglioramento dello stato dell’umore dopo l’intervento.

Riguardo alla scoperta dell’ossilipina, il dott. Nieman ha spiegato: “Le ossilipine vengono

normalmente generate durante l’esercizio. Alcuni ossilipini sono considerati buoni “giocatori”, come

12,13-DiHOME, che aiuta i muscoli a bruciare più grasso per il carburante durante l’esercizio. Altre

ossilipine sono pro-infiammatorie e causano più danni che salute. Questo è 9,10-DiHOME; un cattivo

“giocatore”. Questa cattiva oxilipina può ridurre la funzione muscolare ed è elevata in alcuni stati

patologici. I nostri consumatori di mandorle avevano un livello inferiore di cattivo 9,10-DiHOME

rispetto al gruppo di controllo”. Queste scoperte sull’ossilipina sono entusiasmanti per il Dr. Nieman

e saranno di interesse per le comunità delle prestazioni fisiche e della nutrizione sportiva.

“L’aumento di 12,13-DiHOME correlato alla mandorla e la diminuzione di 9,10-DiHOME dopo un

intenso esercizio fisico è un risultato ideale per supportare la funzione muscolare e il recupero”.

Una limitazione dello studio è che includeva solo partecipanti non fumatori senza obesità che si

esercitavano occasionalmente; pertanto, non possiamo generalizzare i risultati ad altri gruppi

demografici e di stato di salute.

Una porzione di mandorle da 30g fornisce fibre (12,5/3,5g per 100g / per porzione da 30g) e 15

nutrienti essenziali tra cui (per 100g / per porzione da 30g): magnesio (270/81 mg), potassio

(733/220 mg) e vitamina E (25,6/7,7 mg), che le rendono un perfetto spuntino ricco di sostanze

nutritive per promuovere la forma fisica.