MILANO – L’Inter da scudetto è nata da un faccia a faccia nello spogliatoio. Il “patto di Appiano” tra Antonio Conte e i giocatori può passare alla storia come quello estivo a Villa Bellini quando Steven Zhang riuscì a ricomporre i cocci tra allenatore e dirigenti confermando tutti in blocco. Una chiacchierata avvenuta dopo la sconfitta a San Siro con il Real Madrid, preceduta dalla vittoria in perfetto

stile “Pazza Inter” contro il, con la squadra che dopo 17 minuti da inizio secondo tempo si era trovata sotto di due gol per poi vincere 4-2. Quanto accaduto tra Toro e Real aveva fatto chiaramente capire come l’Inter, inseguendo la svolta “giochista”, stava buttando via l’opportunità di poter lottare per lo scudetto proprio nella stagione scelta dalla Juventus per la rifondazione dopo aver consegnato le chiavi della Continassa ad Andrea