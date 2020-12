CLASSIFICA SERIE B

Primo tempo

Avvio subito scoppiettante con il Pordenone vicinissimo al vantaggio al primo minuto: è Diaw a calciare a rete,

trovando però la gran risposta diche mette in angolo. L’Empoli risponde già al 3′ con, che dopo aver scartato Camporese prova a sorprendere: palla di poco sopra la traversa. Al 16′ ancora toscani pericolosi con un bel destro a incrociare diche, dal limite dell’area, non trova la porta per un nulla. L’Empoli gioca meglio e al 24′ si vede in avanti con un bolide dimal calibrato che termina alto. Al 35′ la squadra di Dionisi andrebbe in vantaggio se non fosse per il gran riflesso diche respinge il colpo di testa diappostato sul secondo palo. Tra il 40′ e il 43′ ospiti ancora sulla cresta dell’onda con un doppio tentativo diche, con due colpi di testa, però non trova la porta.

PORDENONE-EMPOLI 0-0: TABELLINO E STATISTICHE

Secondo tempo

Ripresa di tutt’altro spessore per il Pordenone, che si rende pericolosissimo con Diaw in due occasioni, soprattutto al 52′ quando con una deviazione sotto porta anticipa Furlan ma manda il pallone fuori di poco. Dionisi prova a smuovere le acque e richiama La Mantia per inserire Olivieri, con l’attaccante scuola Juve che prova subito il tiro ma non inquadra la porta. Le occasioni latitano fino all’81’, quando l’uscita di Furlan è provvidenziale nel chiudere Diaw lanciato a rete. Poi diventa subito un botta e risposta con Olivieri per i toscani e Camporese per i padroni di casa, ma entrambi i portieri fanno buona guardia. Tra l’87’ e l’89’ l’Empoli ha due ghiotte occasioni con Zurkowski e Bandinelli: Dionisi recrimina soprattutto sulla seconda vista l’ottima posizione da cui si poteva fare sicuramente meglio e non calciare tra le braccia di Furlan. Nei 4′ di recupero nessuna delle due squadre riesce a trovare la zampata vincente: termina 0-0.