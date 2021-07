Ha battuto Courtois nello stadio di Neuer. E ha fatto una paratona su De Bruyne che vale come un gol. Gigio Donnarumma, tra i protagonisti della cavalcata azzurra in questa rassegna continentale, è il portiere più forte d’Europa? Per la maggioranza dei lettori della Gazzetta sì: il sondaggio del nostro sito lo ha premiato grazie al 52,8% delle preferenze su poco più di 11mila votanti .

Predestinato

—

D’altronde ormai Donnarumma ci ha abituato ad acrobazie del genere. Chiedere ai tifosi milanisti per conferme. Gigio rende l’ordinario straordinario, la normalità eccezione. Vero, magari non sarà un fenomeno nelle uscite, ma è migliorato anche lì. Come coi piedi. E poi, val la pena ricordarlo visto che ormai lo ammiriamo dal 2016 ai massimi livelli, ha solo 22 anni. In un ruolo dove la maturità arriva solitamente attorno ai 30. Lui ha debuttato in Serie A a 16…