Per poter vedere in tv tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo è necessario abbonarsi a Discovery+ o Eurosport Player, che hanno i primi diritti. Il costo dell’abbonamento è di 3,99 euro al mese o 39,90 all’anno. Grazie a quest’abbonamento si potrà seguire un totale di oltre 3000 ore complessive di diretta, su 30 diversi canali in streaming, scegliendo di volta in volta cosa guardare. Discovery+ sarà accessibile anche da TimVision, Dazn e come canale a pagamento di Amazon Prime Video. Non sarà invece possibile seguire le Olimpiadi sui canali Eurosport che fanno parte del pacchetto Sky. La Rai, inoltre, mostrerà in chiaro una selezione delle competizioni più importanti, con una programmazione di oltre 10 ore di diretta al giorno.