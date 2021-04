Si è qualificato chi ha perso in casa nel ritorno, lo strano caso di un martedì di Champions. Psg, battuto a Parigi per 1-0 dal Bayern, e Chelsea, sconfitto con lo stesso punteggio dal Porto al Sanchez-Pizjuan di Siviglia, eletto campo amico causa virus, sono le prime due qualificate alla semifinali. Ovviamente sono passate perché all’andata avevano vinto in esterna e con maggior numero di reti, l’una per 3-2 a Monaco, nello stadio nemico, e l’altra per 2-0 sempre a Siviglia, in Spagna, scelta come città di tutti e due gli incontri tra inglesi e portoghesi.

