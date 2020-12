SIVIGLIA (Spagna) – Ritorna al successo in Liga, dopo due sconfitte e un pareggio, il Real Madrid che passa di misura, per 1-0, sul campo del Siviglia. Tre punti importanti per Zidane che mercoledì si giocherà gran parte del suo futuro nella decisiva sfida di Champions contro il Borussia Moenchengladbach nel girone dell’Inter. Primo tempo che vede la formazione di casa prova a mantenere il possesso di

Advertisements

palla non riuscendo mai a trovare la conclusione verso la porta avversaria, e le uniche due occasioni dei primi 45′ sono ad opera dei Blancos. Al 21′ Vinicius liberaal limite dell’area, la conclusione esce di poco fuori; al 38′ è invecead avere la possibilità di sbloccare la gara conbravo ad evitare il gol, deviando in corner. Al 58′ l’episodio decisivo della gara: cross dalla destra diVinicius devia in spaccata e il portiere andaluso, colto di sorpresa, pizzica la sfera con il ginocchio e manda la sfera nella propria porta. La reazione degli uomini di Lopetegui è affidata aprima epoi, ma Courtois è attento e le merengues tornano al successo.