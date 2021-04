Al 13’ Karsdorp dal fondo aggancia il pallone ma Pogba interviene in scivolata e col braccio alto lo intercetta. L’arbitro spagnolo Del Cerro Grande ci pensa, poi indica il dischetto, poi ci pensa ancora e va a consultarsi col secondo assistente per poi alla fine confermare un rigore sul quale il check del Var non ha nulla da dire. Indeciso anche su diversi altri fischi. È sul secondo rigore, al 69’ con il risultato sul 3-2, che sembra ritrovare tutte le certezze che invece a noi suscitano ben più che un dubbio. Rashford accentra, ma sia Cavani che Smalling mancano il pallone e il giallorosso, a sfera sfilata e lontana, finisce per toccare l’avversario. Un contatto, che in chiave europea, basta al Var per non smentire l’arbitro in campo, lasciando a lui tutto l’errore.