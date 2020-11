Eppoi, nella sua definizione e anche nel regolamento, è un incontro di esibizione, soltanto negli ultimi giorni si è stabilito di definire un verdetto finale, che comunque non conterà nei record dei due ex campioni del mondo (Roy Jones Jr lo è stato in 4 categorie, medi, supermedi, mediomassimi e massimi, non combatte dall’8 febbraio 2018, vittoria ai punti su Scott Sigmon). La verità è che Tyson ha smesso di essere un super pugile di potenza furiosa e inimitabile 30 anni fa, sconfitto a sorpresa e detronizzato (dei titoli Wba, Wbc, Ibf) da James Buster Douglas. L’ultimo match clamoroso risale al morso all’orecchio di Evander Holyfield, giugno 1997. Ultimo avversario A prescindere dalle dichiarazioni bellicose dei due, insomma, è uno show, uno spettacolo. Offerto da due uomini che sono di spettacolo: Roy Jones jr è rapper e attore anche in 11 film, laureato in legge, ora commentatore tv. Tyson si è trasformato in showman, partecipando a molte trasmissioni tv, attore in circa 10 film, in teatro con Spike Lee a raccontare se stesso. […]

