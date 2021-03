TORINO – Il Torino è tornato ad allenarsi in gruppo. Stamattina al FIladelfia, come da autorizzazione dell’Autorità sanitaria locale competente i granata hanno ripreso la preparazione in vista della trasferta di domenica a Crotone, con una seduta non più individuale. Davide Nicola ha dapprima fatto svolgere lavori sulla forza e poi ha diretto una sessione tecnica che si è conclusa con una partita a ranghi misti, con campo

e minutaggio ridotti. Aggregati alla prima squadra diversi elementi in forza alladi Marcello, la cui gara contro l’Empoli in programma sabato 6 è stata rinviata a data da destinarsi anche per consentire a Nicola di attingere alla rosa della Primavera. Per la gara di domani in programma una nuova sessione di allenamento.

Fonte tuttosport.com

