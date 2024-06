Il Tour De France è una corsa su strada che si svolge ogni anno dal lontano 1903, da quel momento ha affascinato milioni di spettatori con le sue sfide epiche, i suoi paesaggi mozzafiato e le storie e le fatiche di quelli che oggi sono diventati veri e propri campioni di questo sport.

L’idea di creare questa manifestazione sportiva venne ad un giovane giornalista di ciclismo che, per risollevare dal momento di crisi il giornale per cui lavorava, propose l’organizzazione di questo evento unico al mondo: una gara a tappe che, come suggerisce il nome, attraversava la maggior parte delle regioni francesi. Essendo questo sport molto popolare all’epoca, il giornale poté assicurarsi tanta visibilità e un’esponenziale crescita delle vendite. Dalla gara numero 1 fino alla 111esima, quella che si svolgerà quest’anno, il giocatore in testa alla classifica generale dei corridori ha sempre indossato la maglia gialla, questo è dovuto al fatto che il giornale era stampato proprio su carta gialla. La stessa cosa accade per il Giro d’Italia, il ciclista al primo posto indossa la maglia rosa come la carta della Gazzetta dello Sport. Dal suo inizio sono cambiate molte cose: da semplice attrazione sportiva nazionale, il tour è divenuto uno dei più importanti eventi annuali che attira a sé migliaia di appassionati da tutto il mondo, anche il percorso è stato modificato in quanto, oggi, è più sicuro e meno estremo.

Il mondo del ciclismo è pronto a vivere un momento storico senza precedenti: culla del Rinascimento, gioiello prezioso della Toscana, Firenze racchiude in sé secoli di storia e d’arte. Questa cornice unica al mondo avrà l’onore di far partire la prima tappa del celebre Tour de France, che da anni appassiona milioni e milioni di tifosi e sportivi. Sarà un’edizione particolare per la “Grande Boucle”, che dopo molti anni non si concluderà a Parigi ma a Nizza e nella quale i corridori si troveranno ad affrontare un viaggio incredibile ed unico composto da 3 tappe italiane, varcheranno, infatti, la Toscana, l’Emilia Romagna e il Piemonte.

Il 27 giugno al Piazzale Michelangelo, si terrà la presentazione ufficiale delle squadre, mentre sabato 29 giugno alle ore 12:00 i ciclisti partiranno dal Parco delle Cascine, il più grande parco pubblico di Firenze, a cronometro spento raggiungeranno i luoghi più iconici della città, sfileranno per Piazza Duomo, Via dei Calzaiuoli, Piazza della Signoria, Piazza dei Pitti, Ponte Vecchio salendo poi verso Piazzale Michelangelo. Dal piazzale scenderanno lungo il viale dei Colli, passando da piazza Gino Bartali fino a raggiungere Bagno a Ripoli da dove inizierà la gara vera e propria. La Grand Depart renderà omaggio al mito del ciclismo Gino Bartali, il tour passerà, infatti, simbolicamente davanti al museo dedicato al campione e vincitore di 3 Giri d’Italia e 2 Tour de France per poi ricordare anche Marco Pantani, trionfatore in maglia gialla nel 1998 anno in cui vinse anche il Giro d’Italia, nella seconda tappa che da Cesenatico arriva a Bologna.

Per l’Italia ed in particolare per Firenze il Tour De France sarà un grande e fondamentale capitolo da aggiungere alla gloriosa storia di questo paese, una grande opportunità per mostrare al mondo tutta la sua bellezza e il suo fascino senza tempo. Trovarsi nella città del giglio ed assistere al passaggio della celebre carovana in una cornice maestosa come quella di Firenze tra i monumenti, le strade e le piazze più belle e apprezzate del mondo è un’esperienza da non perdere, un’emozione da portare per sempre nel cuore, nonché una giornata indimenticabile.