LONDRA – Si attendeva solo l’annuncio , adesso è ufficiale: Emerson Palmieri è un nuovo giocatore del West Ham . Per l’ex Chelsea contratto quadriennale con opzione per il quinto anno, ai Blues invece 18 milioni di euro. Sul brasiliano c’era anche la Lazio, alla fine però il giocatore rimarrà a Londra e in Premier League. Si unirà agli altri due italiani già presenti in rosa, Ogbonna e Scamacca.

Emerson: “Sono felice, ho detto subito sì”

“Sono molto felice di essere qui, è una grande sfida per me. Da quando sono arrivato in Inghilterra ho sempre studiato i grandi club e quindi già conoscevo la storia del West Ham, quando mi hanno cercato non ho avuto dubbi e ho subito detto di sì. Non vedo l’ora di iniziare la mia nuova avventura con questa maglia”, queste le prime parole dell’italo-brasiliano.