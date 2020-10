PAGANI – Grazie ad una gran doppietta di Ilari il Teramo supera 2-1 la Paganese. Al “Torre” sono i padroni di casa a partire forte. Minuto numero 6, Scarpa batte una punizione dalla trequarti che trova Schiavino sul secondo palo: il difensore in scivolata manda fuori di poco. Gli ospiti rispondono al 12′ con la conclusione di prima intenzione di Ilari servito da Pinzauti, Bovenzi blocca in due tempi. Passano dieci minuti e il Teramo va in vantaggio: è ancora Ilari protagonista, stavolta di testa e stavolta a segno: 0-1. La Paganese reagisce e si riversa nella metà

campo avversaria, ma senza portare pericoli alla porta di Lewandowski, ma fino al 41′ quandodi testa spedisce abbondantemente a lato. La ripresa comincia sempre con gli azzurostellati in proiezione offensiva:in area calcia a rete, mablocca agevolmente. Al 56′ la Paganese pareggia: Onescu crossa al centro per Guadagni che colpisce di testa, trovando però la grandissima risposta del portiere abruzzese:. Passano 8′ e i padroni di casa sfiorano il sorpasso con Gaeta, ma il suo colpo di testa termina fuori di un nulla. Risponde al 68′ Onescu, imbeccato da Ilari: Bovenzi controlla senza patemi. Quando la gara sembra avviarsi sul pareggio, proprio al 90′, arriva la svolta. Carambola in area Paganese,si avventa sul pallone anticipando Bovenzi e realizzando il gol che

