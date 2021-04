L’ala del Marsiglia cambia strategia: si può trattare sui 4 milioni d’ingaggio. Ma la trattativa non decollerà fino a quando il club rossonero non saprà se giocherà la prossima Champions

Sarà per caso l'effetto Ilicic? La voce di un interesse del Milan per l'attaccante dell'Atalanta certamente è giunta anche in Francia e ha indotto Florian Thauvin, e il suo entourage, a cambiare all'improvviso strategia. Nei discorsi delle precedenti settimane i rappresentanti dell'ala francese erano stati molto fermi nel chiedere un ingaggio da 4 milioni a stagione, per firmare un contratto pluriennale con i rossoneri. Un tetto evidentemente caro per i dirigenti milanisti che, guarda caso, avevano allentato la presa. Una cautela che deve aver fatto effetto, visto che negli ultimi giorni da Marsiglia sono arrivate nuove ambasciate. Ed è comparsa la parola sconto.

il ribasso — Innanzitutto è diminuito l’onere delle cosiddette commissioni ma, soprattutto, il giocatore sembra disponibile ad accontentarsi di uno stipendio meno ricco. Quanto? La trattativa è stata riaperta, quindi è presto per indicare una nuova linea di galleggiamento. Ma è chiaro come nella dirigenza di via Aldo Rossi sia netta l’intenzione di calmierare i costi, anche per tenere a bada le richieste degli altri giocatori ora in rosa, in trattativa per un nuovo contratto. Siamo ancora in una fase interlocutoria, ma è eloquente che il cambio di rotta di Thauvin dia forza alle aspettative milaniste. Nulla è stato ancora deciso, anche perché tutti vogliono prima varcare la soglia della Champions League per mettere nero su bianco ogni nuovo impegno. A ogni modo Florian, a 28 anni, ha un bagaglio di esperienza importante.

Campione del Mondo con la Francia Under 20, oltre che con la nazionale maggiore (anche se con una sola presenza), vanta soprattutto la grande duttilità tecnica sul fronte d’attacco. Da mancino gioca abitualmente a destra, ma sa disimpegnarsi anche sulla fascia opposta e, all’occorrenza, si schiera anche da trequartista. Insomma il jolly ideale per Stefano Pioli. Anche per questo l’Olympique Marsiglia farebbe di tutto per accontentarlo, anche se l’attuale tetto degli stipendi è di 3 milioni netti. Eloquenti, a riguardo, le recenti dichiarazioni del tecnico cileno Jorge Sampaoli: “Per me è uno dei giocatori più importanti di questa squadra. Quando lo vedo giocare, mi dico che ci piacerebbe molto continuare con lui in futuro. Ma, come ho detto per Milik, ci sono molti parametri extra-sportivi che vanno oltre la semplice volontà dell’allenatore”.

tentativi vani — Proprio questi argomenti spingono il club a insistere per ottenere un rinnovo in extremis del contratto in scadenza a giugno, ma le percentuali di una conferma appaiono minime. Del resto, la squadra è ormai lontana dalle zone di prestigio della classifica, e quindi la qualificazione in Europa League appare un miraggio. In realtà Thauvin è attratto dall’idea di un’esperienza nel nostro campionato. Nel 2015 emigrò verso Newcastle, incuriosito dalla Premier League. Ma quell’esperienza non fu positiva. Ecco perché in questi frangenti ha limitato il suo giro d’orizzonte. E poi il Milan, evidentemente, è un brand intrigante. Così questo ripensamento sulle richieste economiche arriva al momento giusto. Il Milan ha riaperto la porta al dialogo e si attendono novità a breve. Sullo sfondo c’è sempre Ilicic: ma l’Atalanta è disposta a liberarlo a costo zero? Ovviamente a favore dello sloveno c’è la sua qualità tecnica. Controdeduzione è l’età: 33 anni. Quindi è presto per parlare di un verdetto, ma le notizie che arrivano da Marsiglia, evidentemente, inducono a pensare che il sorpasso è servito. Seguiamo i prossimi giri.

