TORRE ANNUNZIATA – Alla Scarpa d’oro ancora non si è abituato. Eppure Ciro Immobile è il bomber europeo più prolifico con 36 gol in campionato. Nell’albo d’oro ha preso il posto di un certo Leo Messi. “Se ci penso, ancora non ci credo. Mi viene la pelle d’oca. Invece è tutto vero. È merito dei miei sacrifici. Lo dico sempre ai miei figli. I risultati nel calcio come nella vita hanno bisogno di un impegno costante”. Il capitano della Lazio adesso si sta godendo un po’ di vacanza: è stato premiato nella sua Torre Annunziata dal sindaco, Vincenzo Ascione. Cerimonia per pochi. Ai tempi del Covid, gli assembramenti sono assolutamente vietati. “Mi sarebbe piaciuto festeggiare con la mia gente”, dice. “Mando a tutti un abbraccio collettivo”.

Immobile che stagione è stata?

“Incredibile. Personalmente sono migliorato molto di testa e sono riuscito a segnare 36 gol”.

E per la Lazio?

“Purtroppo abbiamo perso qualche punto dopo il lockdown. Ma per lo scudetto ci riproveremo. Siamo arrivati ad un livello importante”.

Sta arrivando David Silva.

“Quindi ci saranno altri assist per me (sorride, ndr). Non mi posso proprio lamentare. In squadra ci sono già Milinkovic, Correa e Luis Alberto. Poi tocca a me segnare. Avremo tanti impegni, anche in Champions possiamo fare bene”.

Immobile ha messo nel mirino il record nella Lazio di Silvio Piola.

“Non ci voglio pensare. Un gol alla volta”.

Resterà a vita in biancoceleste?

“Assolutamente sì. Sto per firmare un rinnovo di altri quattro anni. Abbiamo tanto lavoro da fare e ci sono tanti stimoli. Sarà un’annata molto impegnativa: il campionato, la Champions e poi l’Europeo con l’Italia”.

Quante volte è stato vicino al Napoli?

“Se n’è parlato in passato, ma adesso è un capitolo chiuso. Sto bene alla Lazio e mi trovo benissimo a Roma”.

