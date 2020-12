IMOLA – L’ennesimo tonfo dell’Imolese, per 2-3 in casa del Ravenna, ha determinato l’esonero del tecnico rossoblù Roberto Cevoli. Di seguito il comunicato: “L’Imolese Calcio 1919 comunica di aver sollevato Roberto Cevoli dall’incarico di allenatore della Prima squadra e Nicola Cancelli dal ruolo di allenatore in seconda della stessa”. Gli emiliani sono attualmente terzultimi nel girone B con 12 punti.