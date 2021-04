Le imprese con l’Espanyol

—

Pep, 50 anni, è un catalano che per forza di cose doveva trovare la sua dimensione a Barcellona: settore giovanile e poi undici stagioni da professionista, ruolo centrocampista, dal 1990 al 2001. Totale: 382 presenze e 11 gol. Mauricio Pochettino, 49 anni, viene dalla pampa argentina e scelse un bel giorno Barcellona, attratto dalla vita e dalla movida di una città intrigante. Ex difensore, ha indossato la maglia dell’Espanyol in due finestre, per un totale di 318 gare e 15 reti. Avversari sul campo in molti derby, i due si ritrovarono di fronte in panchina per la prima volta il 21 gennaio 2009. Pochettino era all’esordio assoluto. Due giorni prima era stato nominato terzo coach della stagione dell’Espanyol, ultimo in classifica. Due allenamenti nel giro di 12 ore e subito la partita, contro il Barcellona di Guardiola, nell’andata dei quarti di Copa del Rey. Il Barça stava dominando la Liga. L’Espanyol era in fondo alla graduatoria. Pronostico a senso unico: finì 0-0: “Chiesi ai giocatori di pressare alto e di marcare a uomo in difesa – il ricordo di Mauricio – mi guardarono come se fossi un matto e invece andò benissimo. Aggredire l’avversario e guardarlo negli occhi significa avere coraggio. Nel calcio è una componente fondamentale. Al ritorno, otto giorni dopo, perdemmo 3-2, ma salutammo la Coppa a testa alta”. La gara del 21 febbraio nella Liga chiuse il cerchio di questo incredibile trittico. L’Espanyol andò a vincere al Camp Nou 2-1 e sullo slancio di quell’impresa, con un’incredibile rimonta si salvò.