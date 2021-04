Il presidente, assente dal 7 ottobre, venerdì sarà alla Pinetina (ma non andrà a Crotone)

Domani (giovedì) Steven Zhang atterrerà a Milano. Esentato per motivi lavorativi dalla quarantena cui deve sottoporsi chi arriva dalla Cina, venerdì salirà ad Appiano per salutare la squadra in partenza per il primo match point scudetto. Il presidente dell’Inter però sabato non volerà a Crotone. Anche perché l’eventuale certezza del titolo passa non soltanto dai tre punti in Calabria, ma anche dalla mancata vittoria dell’Atalanta domenica in casa del Sassuolo. Advertisements

Manca solo la firma — Dopo che avrà festeggiato un titolo che lo rende doppiamente orgoglioso anche perché sarà il primo scudetto di una proprietà non italiana, Zhang dovrà poi affrontare una serie di delicate questioni da cui dipende il futuro dalla società. Il nodo fondamentale ovviamente è quello finanziario, da cui a cascata dipendono gli altri. Steven arriva a Milano per chiudere il prestito da 250-300 milioni finanziato dai due fondi ancora in corsa: Oaktree e Bain Capital. Si pensava a un’alleanza, ma ieri Bain ha presentato un’offerta unica che dovrebbe permetterle di spuntarla. I rispettivi studi legali comunque si sono già scambiati le bozze di contratto, servono solo alcune formalità e poi le firme. In garanzia Suning metterà le quote che in un secondo momento dovrebbe riscattare da LionRock (socio di minoranza al 31,05%, subentrato a Thohir nel gennaio 2019). Il fondo americano quindi inizialmente agisce solo come finanziatore, ma se gli Zhang non dovessero ripagare il debito entrerebbe nell’Inter. Dopo mesi molto difficili, Suning ha dunque trovato una modalità finanziaria per andare avanti.

Sponsor e stadio — Non da poco a livello di scenario futuro sono anche i nodi legati al nuovo stadio e al main sponsor. Dopo che anche ieri il sindaco di Milano Sala ha ribadito che attende di avere certezze sulla proprietà di Inter e Milan anche per i prossimi tre anni. Zhang ha interesse a confrontarsi con Sala per sbloccare l’impasse, ma non va escluso che il vero problema sia politico, con il sindaco che preferirebbe non esporsi prima delle elezioni comunali slittate al prossimo ottobre a causa del Covid. Quanto allo sponsor, la certezza è che dopo oltre un ventennio sulle maglie per la prossima stagione non ci sarà più Pirelli (che potrebbe uscire del tutto, anche se si era parlato di altra partnership in tono minore). L’Inter pre pandemia puntava ad un accordo che garantisse 30 milioni a stagione, contro gli 11 (più bonus) del vecchio sponsor. Ci sono aperte due trattative, una delle quali con un grosso nome cinese, che però avrebbe gli stessi problemi di Suning ad esportare all’estero capitali. Si dovrebbe comunque chiudere, ma non nel brevissimo, per 20-25 milioni a stagione.

Ambizione Champions — Ed eccoci al piano sportivo, quello che più interessa i tifosi. Ma che tocca direttamente anche Conte, Marotta e Ausilio, peraltro tutti in scadenza nel 2022. Bisogna infatti fissare il budget sportivo per pianificare il mercato. Suning ha un progetto ambizioso, ma – malgrado il congelamento del Fairplay finanziario – non vuole aumentare il rosso di bilancio, attualmente sui 130 milioni. Per i rinforzi che permettano di giocarsi da protagonisti anche la Champions servirà dunque un piano propedeutico in uscita, cercando di non sacrificare alcun big e di abbassare il monte ingaggi puntando su giovani di valore. Il tesoretto andrà accumulato tra giocatori non indispensabili (alcuni con mercato, altri con stipendi pesantissimi) e quelli che sono attualmente in prestito, come Dalbert, Nainggolan, Lanzaro, Joao Mario e Gravillon. Zhang ovviamente dovrà anche dare l’ok per le firme dei nuovi contratti di Bastoni e Lautaro, con i quali l’accordo è stato trovato da mesi.

Scenario a lungo termine — Vista la carne al fuoco, il rinnovo di Conte, Marotta e Ausilio ad oggi non è ritenuto un tema prioritario e urgentissimo. Probabile dunque che i tre inizino la prossima stagione in scadenza, con l’eventuale prolungamento da apparecchiare a stagione in corso. Chiarito che un incontro tra Steven, l’allenatore e gli uomini mercato resta imprescindibile appena conquistato lo scudetto, dalla gestione di queste situazioni si potrebbe però intuire uno scenario più a lungo termine. Perché nessuna ipotesi futura può essere scartata. Andare a scadenza con staff tecnico e parte del management infatti farebbe pensare che la proprietà preferisca tenersi le mani libere in vista anche di una possibile cessione futura, con l’acquirente che potrebbe scegliere i propri uomini.

