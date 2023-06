Save the date: la 28.a edizione della mitica 100 Km dei Forti andrà in scena il weekend dell’8-9 giugno 2024.

Si rivivranno le emozioni al traguardo del piemontese Jacopo Billi e della superlativa prova di Vittoria Pietrovito nella prova Marathon di 94,5 km, rispettivamente davanti agli altoatesini Franz Hofer e Armin Dalvai e alla lombarda Chiara Mandelli e alla veronese Lorena Zocca. Successo nella 50 km Classic e nella Nosellari Bike per la campionessa italiana marathon Claudia Peretti e per l’ex biathleta Pietro Dutto, i quali si sono così aggiudicati il 1000Grobbe Bike Challenge.

Le spettacolari performance degli atleti verranno trasmesse in TV lunedì 19 giugno alle 19.05 e alle 23.40, martedì 20 alle 17.50, mercoledì 21 alle 9 e alle 16.15 e infine venerdì 23 alle 15.25, con il commento del giornalista RAI Gianfranco Benincasa e il supporto tecnico di Alessandro Forni.

Nel weekend del 10-11 giugno si è corsa la 27.a 100 Km dei Forti, la storica gara trentina di mtb sull’Alpe Cimbra organizzata dallo S.C. Millegrobbe. Due giornate ricche di sport e passione, con la Nosellari Bike ad aprire le danze il sabato, mentre il giorno dopo andava in scena la gara regina 100 Km dei Forti sui percorsi Marathon e Classic.

Le splendide immagini della storica gara trentina in onda il 19-20-21 e 23 giugno

