Si tratta di Fabbro, Mazzitelli, Mora, Camporese, Forte e Luperini.MILANO (ITALPRESS) – Il giudice sportivo della Lega di Serie B, Emilio Battaglia, ha squalificato sei giocatori dopo le gare valide per la settima giornata di ritorno. Si tratta di Michael Fabbro (Pisa), Luca Mazzitelli (Virtus Entella), Luca Mora (Spezia), Michele Camporese (Pordenone), Francesco Forte (Juve Stabia) e Gregorio Luperini (Trapani). Per quanto riguarda gli allenatori, stop per un turno per Giuseppe Pillon (Cosenza). Due giornate per Pietro Accardi, dirigente dell’Empoli, espulso durante il match contro il Pordenone “per avere, al 15° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale e per avere all’atto della notifica del provvedimento di espulsione rivolto per quattro volte al quarto ufficiale un’espressione irriguardosa”. Ammende a Pisa (6.000 euro), Frosinone (4.000 euro) e Virtus Entella (3.000 euro). (ITALPRESS). fsc/com 01-Mar-20 14:02