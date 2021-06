Per le linee guida di viaggio, chi acquista i biglietti ha la responsabilità di controllare e verificare la situazione più recente leggendo regolarmente i siti web dei governi nazionali per informazioni aggiornate e accurate.

Per conoscere le ultime informazioni sulle misure di contenimento al COVID-19 e le relative restrizioni di viaggio, visita la nostra sezione pianifica il tuo viaggio , dove troverai le misure dettagliate per ogni stadio.

Per acquistare i biglietti si deve vivere nell’Area di Viaggio Comune (Common Travel Area), ovvero Regno Unito, Irlanda, Isola di Man, Guernsey e Jersey.

Sono in vendita i biglietti per le rimanenti partite di UEFA EURO 2020 al Wembley Stadium:

In vendita i biglietti per le rimanenti partite a Wembley

