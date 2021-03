Da quest’anno i controlli alle vetture di Formula 1 saranno più profondi e potrebbero portare a sanzioni più serie. Come ha fatto sapere la Fia ai 10 team del Circus, poco prima dell’inizio del Mondiale in Bahrain. Sono state apportate delle modifiche al processo di controllo che si fa sempre dopo il GP, quando i commissari della Federazione verificano il completo rispetto delle regole tecniche e di sicurezza. Ogni weekend verrà selezionata una monoposto a caso tra le 20 totali per uno “smontaggio dettagliato”. Un processo che è nuovo per la F1, ma già regolarmente eseguito in altri campionati mondiali o nelle altre competizioni Fia.

Advertisements