Come è avvenuto l’incidente

Le indagini sull’incidente sono ancora in corso e momento non risulta che Woods fosse sotto l’effetto di droghe o alcol. Di sicuro il golfista stava viaggiando a una velocità superiore al limite (70 km/h) prima di venire a contatto con lo spartitraffico, finire sull’altra corsia, sbattere contro degli alberi e ribaltarsi. Non sono stati evidenziati segni di sbandata o di frenata. La cintura di sicurezza e l’airbag sono stati fondamentali, come spiegato dal vicesceriffo della Contea di Los Angeles, Carlos Gonzalez: “È stato fortunato a uscirne vivo. Tiger è stato in grado di comunicare con me lucidamente, era incredibilmente calmo, forse perché sotto shock”.