Un gesto di signorilità, di umanità e solidarietà, tutt’altro che scontato. Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter , ha deciso di donare il suo stipendio annuo (1,5 milioni di euro) per aiutare gli operai della sede di Sarroch (Sardegna) della sua azienda petrolifera, la Saras. Un gesto volto a compensare uno stipendio che, altrimenti, sarebbe stato ridotto a causa della cassa integrazione, avviata a seguito della crisi Covid. Moratti ha spiegato la sua scelta inviando questa lettera a tutti gli operai:

“Vi ringrazio per i sacrifici che state facendo che, certamente, sono di grande aiuto per il superamento di un periodo difficile. Mi permetto, per questo, di mettere a disposizione il mio emolumento annuo che almeno vi consentirà di alleviare, almeno in parte, il peso della cassa integrazione“.