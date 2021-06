La Pirelli ha comunicato i risultati dell’indagine volta a determinare le cause del cedimento dei pneumatici posteriori sinistri di Stroll e Verstappen a Baku, nel GP di Azerbaigian. L’indagine è stata completata ponendo a diretto confronto le gomme danneggiate con altri pneumatici che avevano lo stesso livello di utilizzo, in termini di giri percorsi e condizioni di carico di carburante, relative alle specifiche fasi di gara. Il risultato emerso ha di fatto permesso ai tecnici Pirelli di escludere difetti legati al processo di produzione dei pneumatici e di qualità degli stessi.

Nel dettaglio, è emerso che la deflazione dei due pneumatici sia scaturita, in entrambi i casi, da un taglio lungo la circonferenza del fianco interno del pneumatico. Significativo il fatto che sia stata dunque riscontrata una causa identica su entrambe le vetture. Escludendo il difetto di fabbricazione, tale tipologia di danno è ascrivibile solo alle specifiche condizioni di utilizzo della gomma, nonostante i parametri di utilizzo, ovvero la pressione minima e la temperatura massima delle termocoperte adottate, siano stati correttamente impostati dai team.

nuova direttiva dalla Francia

—

Nonostante ciò la Pirelli, che ha informato la Fia dell’esito dell’indagine, ha ritenuto opportuno modificare, in accordo con la Federazione, i protocolli di verifica, così da poter monitorare in modo più efficace durante l’intero fine settimana, le condizioni di utilizzo. Come effetto, una nuova direttiva è già stata inviata ai team sulle nuove procedure che saranno implementate sin dal GP di Francia di questo fine settimana.