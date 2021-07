L’ateneo lombardo vince il primo premio del concorso organizzato da Energy Systems Network e dall’Indianapolis Motor Speedway volto alla programmazione delle auto da corsa Dallara AV-21 per gareggiare nel primo evento di gara autonoma al mondo

Il Politecnico di Milano con il gruppo di ricerca “Move” del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, la più grande scuola di architettura, design e ingegneria in Italia ha vinto l’ambito primo premio messo in palio dall’Indy Autonomous Challenge. Con un montepremi di ben 1,5 milioni di dollari, l’Indy Autonomous Challenge è il concorso riservato alle università per programmare le auto da corsa Dallara AV-21 e gareggiare nel primo evento di gara autonoma al mondo sul famoso Indianapolis Motor Speedway previsto per il 23 ottobre 2021.

Eccellenza tutta italiana — Il PoliMove si è distinto tra tutti gli atenei partecipanti ottenendo il primo posto e ricevendo in premio la somma di 100.000 dollari durante la gara finale di simulazione Indy Autonomous Challenge sponsorizzata da Ansys, l’azienda statunitense che realizza software di simulazione ingegneristica. Secondo posto e premio di 50.000 dollari per il Tum Autonomous Motorsport dell’Università Tecnica di Monaco di Baviera. Più di 500 studenti universitari e laureati, dottorandi e mentori che eccellono nel software di intelligenza artificiale hanno partecipato all’Indy Autonomous Challenge in rappresentanza di 40 università in 11 paesi, quattro continenti e 14 stati degli Stati Uniti. Diciassette squadre hanno gareggiato nell’Ansys Iac Simulation Race, sette delle quali sono arrivate alle finali di simulazione dello scorso 30 giugno. L’ispirazione per l’Iac è stata la Darpa Grand Challenge 2004-2005, che ha portato al progresso di nuove tecnologie e ha rinvigorito il modello della sfida del premio per promuovere l’innovazione. Il concorso a premi Iac, oltre ad accelerare la commercializzazione di veicoli completamente autonomi e sistemi avanzati di assistenza alla guida, è una formidabile competizione per stimolare gli studenti universitari migliori e più brillanti di tutto il mondo a impegnarsi in primati di ingegneria pratica.

Indy Autonomous Challenge — L’obiettivo principale dell’Indy Autonomous Challenge, il concorso organizzato da Energy Systems Network e dall’Indianapolis Motor Speedway, è di far progredire la tecnologia in grado di accelerare la commercializzazione di veicoli completamente autonomi, nonché l’implementazione di sistemi avanzati di assistenza alla guida, i cosiddetti “Adas”. Questi miglioramenti saranno in grado di offrire una maggiore sicurezza e migliori prestazioni in tutte le modalità di corsa e di trasporto commerciale. Inoltre, la competizione è una piattaforma creata per gli studenti per eccellere in Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica.

