OBIETTIVO FUTURO

Per vincere uno dei premi in palio (un milione al primo, 250 mila al secondo e 50 mila agli altri) occorre tagliare il traguardo dell’Indy Autonomous Challenge in non più di 25 minuti, per 20 giri dell’ovale. “Vincere è il sale delle sfide ma l’Indy Autonomous Challenge rappresenta qualcosa di più che richiama le origini più genuine e significative del motorsport — commenta Flavio Farroni, Ceo di MegaRide — ovvero l’opportunità di lavorare in un laboratorio a cielo aperto dove sperimentare le innovazioni e le soluzioni da portare sulla strada. Chiunque vincerà, sarà un successo per tutti”. A far eco alle parole di Flavio Farroni anche Aleksandr Sakhnevych, Cto di MegaRide: “La modularità delle nostre tecnologie ci sta consentendo di affacciarci a nuovi scenari in espansione, dalla stima on-board al controllo non lineare, verso la grande sfida della guida autonoma”.