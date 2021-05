Indycar e la lotta al diabete: una livrea speciale contro la malattia

IMPEGNO SOCIALE

Scoprire nuovi farmaci per rendere le cure sempre più semplici. Questo è lo scopo della società biofarmaceutica specializzata nello sviluppo e commercializzazione di prodotti terapeutici per varie malattie, compresi il diabete e l’ipertensione arteriosa polmonare. MannKind ha trovato in Conor un valido portavoce, anche perché il pilota statunitense soffre proprio di diabete di tipo 1 da quando ha 14 anni. Attualmente è l’unico a gareggiare negli Usa con questo tipo di patologia. Un simbolo per chi si trova a fare i conti con un problema simile.