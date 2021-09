A Long Beach si corre l’ultimo atto: via alle 21 italiane, diretta su Dazn. Tre piloti in lizza per la vittoria: ecco le combinazioni possibili

Domenica 26 settembre si corre l’Acura GP a Long Beach (California), ultimo atto del campionato Indycar 2021. Tre piloti in lizza, aritmeticamente parlando, per il titolo della serie a ruote scoperte americano: Alex Palou (517 punti, Honda-Ganassi), Pato O’Ward (482, Chevrolet-McLaren) e Josef Newgarden (469, Chevrolet-Penske, già due volte campione).

indycar, orari e tv — La gara verrà trasmessa in Italia da Dazn in diretta: partenza della gara alle 21 ora italiana (mezzogiorno ora locale). L’Acura GP si corre lungo un tracciato cittadino di circa 2 miglia e 11 curve, da ripetere 85 volte per un totale di 167,3 miglia (270 km circa).

indycar 2021, il sistema di punteggio — Il sistema di punteggio della Indycar è estremamente diverso da quello dei Mondiali come F1 e MotoGP. Al vincitore vanno 50 punti, 40 al secondo, 35 al terzo, 32 al quarto, poi a scalare di due punti fino al decimo (cui vanno 20 punti), quindi a scalare di uno fino al 24° (cui vanno 6 punti), mentre 5 punti vanno ai piazzati tra 25° e 33° posto. Punti supplementari al poleman (1 punto), a ogni pilota che conduce la gara per almeno un giro (1 punto) e al pilota che conduce la gara per più giri (2 punti extra). A conti fatti, un pilota può raccogliere al massimo 54 punti.

indycar 2021, chi può vincere — Come detto, in lizza — per quanto concerne l’aritmetica — ci sono tre piloti: lo spagnolo Palou, il messicano O’Ward e l’americano Newgarden, l’unico dei tre a essere già stato campione Indycar (2017 e 2019). Lo spagnolo della Honda-Ganassi ha 517 punti (3 vittorie), 35 in più del messicano della Chevrolet-McLaren (2 vittorie stagionali) e 48 in più dell’americano che corre su una Chevrolet del Team Penske.

indycar 2021, i possibili vincitori: scenario A — Partiamo dal fondo, dall’ipotesi meno probabile, Newgarden campione. L’americano se vince, fa la pole e prende anche i due extra-points per aver condotto più giri in testa, arriva a un massimo di 523 (gli attuali 469 più 54); quindi deve vincere e sperare che Palou non finisca la gara, mentre se anche O’Ward arrivasse 2° e prendesse un punto extra per aver condotto almeno un giro appaierebbe Newgarden a 523 ma perderebbe nei confronti dell’americano per numero di vittorie (al momento due pari).

indycar 2021, i possibili vincitori: scenario B — Se Palou non conclude la gara — diciamolo, ipotesi improbabile — a O’Ward “basta” arrivare secondo (522, eventuali punti extra esclusi). Se il messicano della McLaren vince, è campione a patto che lo spagnolo leader non vada meglio della quindicesima posizione. A O’Ward in teoria potrebbe bastare anche il terzo posto (ma con almeno un punto extra), a patto che né Newgarden vinca né Palou finisca la gara.

indycar 2021, i possibili vincitori: scenario C — È l’ipotesi più probabile, quella di vedere lo spagnolo Alex Palou vincere la Indycar: l’ultimo europeo a farcela è stato il francese Simon Pagenaud nel 2016. A Palou per diventare campione basta arrivare entro la 14esima posizione con O’Ward che non vince con più di un extrapoint. Se arriva 15° o peggio deve contare sulla non vittoria di O’Ward.

